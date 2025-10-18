Logo SportMediaset

Calcio

Torino, Baroni: "Questa vittoria ci aiuterà a migliorare, Simeone straordinario"

18 Ott 2025 - 21:25
"Stiamo lavorando ma sicuramente in alcune partite alla squadra è mancato un pezzetto. Abbiamo lavorato tanto sulla tenuta mentale per queste partite, oggi l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi per come l'abbiamo preparata. Devo fare i complimenti ai ragazzi per come ha mantenuto gli equilibri e le distanze. Questo risultato ci aiuterà sicuramente a migliorare". Così Marco Baroni, tecnico del Torino, a Dazn, dopo la vittoria sul Napoli. "Conte è un allenatore bravissimo, è stato anche un mio compagno di squadra e c'è grande stima. Sapevamo le difficoltà di questa partita ma l'abbiamo interpretata bene, devo fare i complimenti a tutto il gruppo, a chi ha giocato dall'inizio e a chi è entrato. La squadra si sta spendendo molto anche in settimana, ci sono le basi per migliorare molto", ha aggiunto. "La scelta delle due punte? Vivo di coraggio, perché la paura non sta dentro un campo da calcio. Serve lavorare con coraggio, rischiare delle giocate e mi piace usare i giocatori di qualità. Le 2 punte hanno dato mobilità e hanno dato fastidio al Napoli. Hanno sempre fatto tanti passaggi contro tutte le squadre quindi c'era da tenere un blocco un pochino più basso ma per arrivare forti sugli esterni. Sono molto contento, rinnovo i complimenti a tutti i ragazzi". E in conferenza: "Simeone? Io vedo un uomo straordinario e un professionista che dà l'esempio a tutti".

