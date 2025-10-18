Mondiali U17 femminile, l'Italia vince al debutto

La nazionale italiana femminile U17 supera per 3-0 la Costa Rica alla sua prima partita del Mondiale, lasciandosi alle spalle timori reverenziali di una kermesse a livello planetario e proiettandosi con fiducia al futuro, consapevole delle proprie potenzialità. Le Azzurrine sono partite nel torneo col piede giusto, costruendosi di già una buona fetta della qualificazione, considerando che agli ottavi accedono le prime due classificate di ogni girone più le quattro migliori terze. Il tre a zero alle giovani Ticas è frutto di un attacco che oggi ha mostrato gran parte delle sue qualità - con Copelli (mvp del match) e Galli (doppietta) sugli scudi - ma è anche merito di una linea difensiva rocciosa e pulita, e di un centrocampo con linee non banali e molte soluzioni, anche a partita in corso."Aspettavamo da tanto questa partita e c'era la volontà di partire bene in questo girone" commenta a fine gara il tecnico Viviana Schiavi, che poi continua: "Le ragazze erano emozionate prima della gara, ma sono state brave a switchare mentalmente nel cominciare il match col piede giusto".A fine sfida, nella mixed zone con la stampa internazionale presente, Anna Copelli sorride e mostra orgogliosa quella targa secondo cui è stata lei, per i giudizi della FIFA, la miglior giocatrice del confronto: "Sono molto felice - sottolinea Copelli, autrice di una rete e due splendidi assist per Galli in questo caldo pomeriggio di Rabat - per essere tornata a segnare. È stata una partita impegnativa, ma abbiamo giocato bene, di squadra, unite; abbiamo lottato. Certo, questo però deve essere solo un punto di partenza. Giocare un Mondiale? È il sogno di ogni bambina che insegue un pallone, sperando di onorare questa maglia che indossiamo".