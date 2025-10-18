Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Tafferugli Pisa, ultrà Verona passati da stazione secondaria

18 Ott 2025 - 21:19

Secondo prime ricostruzioni i circa 200 ultrà del Verona che si sono scontrati con decine di tifosi pisani prima di Pisa-Verona potrebbero essere arrivati in treno scendendo alla stazione di Pisa San Rossore, molto vicina proprio allo stadio, riuscendo così a eludere la sorveglianza delle forze dell'ordine che non avevano presidiato quello scalo cittadino secondario. In pochi minuti, compattandosi, hanno raggiunto l'area dello stadio e qui sono entrati in contatto con la tifoseria nerazzurra facendo scoppiare il caos in un'area residenziale anche se contigua all'impianto, prima ancora che le cancellate che delimitano i flussi ai varchi d'accesso fossero chiuse. Nei tafferugli sono rimasti feriti alla testa (con traumi cranici e facciali) due stranieri, un inglese e un francese, giunti insieme ai tifosi veronesi probabilmente perché appartenenti a tifoserie estere gemellate. Entrambi, secondo la questura, erano in possesso della tessera del tifoso veronese. Per disperdere i facinorosi la polizia ha sparato numerosi lacrimogeni, costringendo così gli ultras pisani a indietreggiare fino a tornare all'area di prefiltraggio riservata ai tifosi di casa, mentre i veronesi sono stati circondati in un piazzale dove sono stati tutti identificati. Per molti di loro scatterà quasi certamente il Daspo. Gli accertamenti della Digos sono in corso. 

Ultimi video

02:16
Domani Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina: Allegri sfida Pioli

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

01:08
DICH ITALIANO OK OK 18/10 DICH

Italiano: "Cagliari è sempre un campo difficile"

01:12
DICH CUESTA PRE GENOA 18/10 DICH

Cuesta: "Il Genoa ha fatto partite di altissimo livello"

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

01:21
Salvezza, che pomeriggio

Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

01:44
Leao, tabù San Siro

Leao, tabù San Siro

01:55
Made in Argentina

Made in Argentina

02:40
Stasera Roma-Inter

Stasera Roma-Inter

01:32
Domani Como-Juventus

La Juve all'esame Como

01:41
Pioli sfida il suo Milan

Pioli sfida il suo Milan

02:16
Domani Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina: Allegri sfida Pioli

I più visti di Calcio

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:25
Torino, Baroni: "Questa vittoria ci aiuterà a migliorare, Simeone straordinario"
21:19
Tafferugli Pisa, ultrà Verona passati da stazione secondaria
20:42
Inter, Marotta: "Difficile fare una previsione su cammino in Europa"
20:40
Torino, Simeone: "Gestito tante emozioni, quando sono in campo voglio vincere"
20:38
Mondiali U17 femminile, l'Italia vince al debutto