Inter, Marotta: "Difficile fare una previsione su cammino in Europa"

18 Ott 2025 - 20:42

"Siamo in una fase interlocutoria del campionato e l'importante è dare continuità a quello che sappiamo fare. Sono ottimista, possiamo fare una bella prestazione contro una squadra forte che non a caso è prima in classifica". Così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, a Sky prima della gara contro la Roma. "Abbiamo creato un modello che risponde ad obiettivi sportivi ma dobbiamo centrare anche il concetto di sostenibilità finanziaria. Competere in CL e Mondiale per Club ci ha facilitato nei ricavi. Lo scenario europeo offre chiaramente di più, ma dobbiamo tenere conto anche della parte sportiva e quindi dobbiamo portare avanti anche il campionato italiano. L'obiettivo è chiudere in utile anche l'anno prossimo, difficile indovinare oggi quale sarà il nostro percorso in Europa. Il format è particolare e quindi è tutto da vedere. L'obiettivo è fare il massimo da un punto di vista sportivo e dei ricavi", ha concluso. 

