Serie A, Empoli-Cagliari 0-0: nella sfida salvezza vince la paura

LE STATISTICHE

• Con il pareggio contro il Cagliari l’Empoli ha toccato quota 16 gare consecutive senza vittorie in Serie A (5N, 11P), eguagliando la sua striscia più lunga di incontri senza successi nella competizione (16 anche tra dicembre 2021 e aprile 2022, con Aurelio Andreazzoli allenatore).

• Dopo non essere riuscito a trovare la via della rete neanche contro il Cagliari, l'Empoli è diventato la seconda squadra nella storia della Serie A a segnare al massimo 5 gol dopo 15 gare casalinghe in un singolo massimo campionato dopo il Mantova nel 1967/68 (quattro).

• L’Empoli ha mantenuto la porta inviolata in Serie A per la prima volta dal 4 novembre scorso (1-0 vs Como), interrompendo una striscia di 19 gare consecutive con almeno una rete subita nella competizione.

• Il Cagliari ha mantenuto la porta inviolata per due gare consecutive in Serie A per la prima volta con Davide Nicola in panchina e per la prima volta nello stesso campionato dal maggio 2021 (doppio 0-0 contro Fiorentina e Milan sotto la guida di Leonardo Semplici in quel caso).

• L’Empoli (2N) è rimasto imbattuto in almeno due incontri consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso novembre (tre in quel caso, 1V 2N).

• Il Cagliari ha pareggiato due delle ultime quattro partite disputate in Serie A (1V, 1P), tanti match impattati quanti nei precedenti 14 affrontati nel massimo campionato (4V, 8P).

• Il Cagliari ha pareggiato due delle ultime quattro gare esterne disputate in Serie A (2P), tanti match impattati quanti nelle precedenti otto trasferte affrontate nella competizione (1V, 5P).

• Solamente Genoa (25) e Lecce (23) hanno terminato più volte il primo tempo senza segnare rispetto al Cagliari (22) in questa stagione in Serie A.

• L’Empoli ha collezionato due clean sheet di fila contro il Cagliari per la seconda volta in Serie A, dopo esserci riuscita tra novembre 2006 e aprile 2007 (due anche in quel caso, con Luigi Cagni in panchina).