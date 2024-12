Serie A ed eventi sport, zona "rossa" per sosta a Monza

In occasione della partita di Serie A Monza-Udinese del prossimo 9 dicembre, a Monza entrerà in vigore la zona "rossa a restrizioni viabilità", denominata ZPRU, nei pressi del Polo Sportivo di Monza, dove si trovano l'U-Power Stadium e l'Arena del volley. La Giunta Comunale di Monza ha approvato il disciplinare per la sosta su spazi pubblici nella ZPRU 7 "Polo Sportivo". Si tratta di circa 1800 stalli di sosta già delimitati da strisce gialle che, in occasione dei grandi eventi sportivi a rilevanza viabilistica come le partite del campionato di calcio, saranno riservati a residenti, dimoranti, lavoratori e caregiver. Per ottenere il pass per parcheggiare sugli stalli gialli durante le partite all'U-Power Stadium e particolari eventi sportivi, è necessario registrare la targa del proprio veicolo sul portale di Monza Mobilità. "L'attivazione delle nuove regole per la sosta nella ZPRU nei pressi dello stadio permette di tutelare i residenti e i lavoratori che parcheggiano in zona e anche chi ha un familiare che abita nel quartiere e ha bisogno di cure o assistenza - ha detto l'assessora alla Mobilità Irene Zappalà - Limitare l'accesso ai posti auto nelle strade residenziali del quartiere contrasterà i fenomeni di sosta selvaggia garantendo ai residenti di non perdere la possibilità di parcheggiare vicino alla propria casa".