Serie A donne, super Girelli trascina Juve verso lo Scudetto

Colpi di scena, effetti speciali e un finale thrilling nello spettacolare 4-3 tra Juventus e Roma, una pellicola - in bianconero - che ha premiato la capolista, ora a +10 sull'Inter (che ha una gara in meno) e +13 sulle campionesse d'Italia in carica. La Juventus è in 'fuga per la vittoria' del suo sesto scudetto trascinata da una Cristiana Girelli da Oscar. E' lei la protagonista assoluta della sfida con le giallorosse: l'attaccante della Juve ha realizzato la sua seconda tripletta stagionale, portandosi a quota 16 reti, di cui 13 realizzate a partire da novembre (nel periodo nessuna ha fatto meglio di lei nei principali campionati europei).