Serie A, divieto vendita biglietti nel Lazio per Udinese-Roma

Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio in occasione dell'incontro di calcio Udinese-Roma, che si disputerà il 26 gennaio allo stadio 'Friuli' di Udine. La disposizione, precisa la Prefettura, è stata adottata in esecuzione della determinazione con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha indicato che l'incontro è connotato da elevati profili di rischio in relazione ai fatti avvenuti lo scorso 5 gennaio a Roma in occasione del derby capitolino Roma-Lazio.