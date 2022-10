Serie A, Cremonese-Sampdoria 0-1: Dressers spreca e Colley punisce, punti salvezza per Stankovic

CREMONESE-SAMPDORIA 0-1

I grigiorossi sbagliano un rigore e vengono beffati dai blucerchiati, che abbandonando l’ultimo posto in classifica scavalcando proprio la squadra di Alvini

Fondamentale colpo salvezza 1-0 della Sampdoria nel posticipo del lunedì dell’undicesima giornata di Serie A. Nello scontro diretto in casa della Cremonese, è una rete di Colley al 79’ a regalare la prima gioia in campionato a Stankovic e dare una boccata d’ossigeno ai blucerchiati, che abbandonando l’ultimo posto in classifica dove finiscono proprio i grigiorossi. Alvini recrimina per un rigore di Dressers parato da Audero.

LA PARTITA

La Cremonese spreca, la Sampdoria punisce ed esulta per tre punti fondamentali in chiave salvezza. Prima vittoria in campionato per Stankovic che lascia l’ultimo posto in classifica “cedendolo” proprio ai grigiorossi: liguri a sei punti e sempre terzultimi comunque in una situazione preoccupante, lombardi ancora peggio a quattro. Pronti via ed è la Cremonese ad avere la prima grande occasione del match: passano infatti appena cinque minuti e l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa. Ci vuole il Var per vedere il pestone di Amione su Okereke in area: dagli 11 metri Dressers calcia forte ma centrale e Audero riesce a respingere. Bisogna attendere il 35’ per la reazione della Sampdoria, tutta nella conclusione di Pussetto su cui Carnesecchi è attento. Il finale di tempo si infiamma e al 39’ rischia grosso la Cremonese quando Lachoshvili sbaglia un dribbling in area liberando Sabiri, ancora bravo Carnesecchi. Sul capovolgimento di fronte è Sernicola a impensierire Audero di testa.

Nella ripresa esce ancora meglio dai blocchi la Cremonese, Dressers prova a farsi perdonare l’errore dal dischetto ma il suo tentativo al 50’ finisce di poco a lato, Pickel impegna Audero due minuti dopo. Ancora Okereke e Pickel tra il 57’ e il 58’ si rendono pericolosi senza successo, al 63’ Gabbiadini ha la grandissima occasione per la Sampdoria ma la punta calcia male in area. La partita si innervosisce, la posta in palio diventa altissima, gli uomini di Alvini patiscono lo sforzo e calano di intensità. Doriani che prendono campo e allora al 79’, quasi a sorpresa, arriva il vantaggio di Colley su sponda di testa di Gabbiadini. Un lampo che sa di beffa, visto che la Cremonese aveva giocato meglio. Ma è il colpo che spezza le gambe ai lombardi, incapaci di organizzare un assalto finale con l’unico sussulto rappresentato da una caduta di Ciofani in area nel recupero subito smentita dal Var.



LE PAGELLE

Meitè 6 – Filtra a centrocampo col fisico e il dinamismo, è ancora in cerca della forma migliore ma dà peso al reparto

Okereke 6 – Sempre attivo in avanti, si getta sulla palla appena può e lotta contro i difensori avversari, manca di cinismo sotto porta

Rincon 6,5 – Solita prova generosa, fa sentire i muscoli in mezzo al campo e ci prova anche in fase di impostazione

Caputo 5,5 – Troppo solo là davanti, mal supportato dai compagni fatica a trovare spazi e a rendersi pericoloso



IL TABELLINO

CREMONESE-SAMPDORIA 0-1

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi 6,5, Bianchetti 5,5, Lochoshvili 4,5 (37’ st Bonaiuto sv), Aiwu 5, Sernicola 6, Pickel 6,5 (37’ st Castagnetti sv), Ascacibar 5, Meité 6 (37’ st Afena-Gyan sv), Valeri 6 (37’ st Quagliata sv), Okereke 6, Dessers 4,5 (21’ st Ciofani 5,5). A disp.: Saro, Vásquez, Tsadjout, Milanese, Ghiglione, Escalante, Sarr, Hendry, Báez, Acella. All. Alvini 5,5

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero 7, Bereszynski 5,5, Amione 5, Colley 7, Murru 5,5 (1’ st Augello 6), Verre 6 (1’ st Villar 5,5), Rincon 6,5 (16’ st Yepes 6), Sabiri 6,5 (16’ st Gabbiadini 6,5), Pussetto 6 (9’ st Leris 5,5), Djuricic 6, Caputo 5,5. A disp.: Contini, Ferrari, Conti, Quagliarella, Trimboli, Murillo, Ronaldo Vieira. All. Stankovic 6,5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 34’ st Colley (S)

Ammoniti: Colley, Sabiri, Sernicola, Pickel, Amione, Gabbiadini, Meitè

LE STATISTICHE

• Era dallo scorso maggio che la Sampdoria non vinceva una partita di Serie A (4-1 vs Fiorentina); da allora, otto sconfitte e tre pareggi.

• Era dallo scorso marzo che la Sampdoria non conquistava i tre punti in una trasferta di Serie A (2-0 sul campo del Venezia, che coincide anche con l’ultimo clean sheet esternodei blucerchiati).

• Per la prima volta nella sua storia, la Cremonese non ha vinto alcuna delle sue prime 11 partite stagionali di Serie A.

• La Cremonese ha perso tre gare interne consecutive per la prima volta in Serie A.

• Omar Colley ha ritrovato il gol a distanza di 520 giorni dall’ultimo segnato in Serie A (22 maggio 2021, contro il Parma).

• Omar Colley è soltanto il settimo giocatore della Sampdoria ad avere segnato in Serie A nel giorno del suo compleanno, il primo da Gastón Ramírez (il 2/12/2019 vs Cagliari).

• Dall'inizio del 2021, Emil Audero ha parato quattro dei nove rigori affrontati in Serie A: meno soltanto di Szczesny nel periodo (cinque, ma su 11 affrontati).

• Contro la Cremonese, Emil Audero ha parato il suo primo rigore in trasferta nel massimo campionato.

• Prima di fallire quello contro la Sampdoria, l’ultimo rigore sbagliato da Cyriel Dessers tra Serie A italiana, belga ed Eredivise risaliva all’agosto 2020, nella Belgian Juliper Pro League, con il Genk, contro il Brugge.

• Tre i rigori fischiati contro la Sampdoria in 11 partite di questo campionato: soltanto uno in meno rispetto a quelli affrontati dai blucerchiati in tutto lo scorso torneo di Serie A (quattro).

• L’ultima volta che la Sampdoria ha subito almeno 21 tiri in un match di Serie A, vincendo poi la partita è stata il 6/2/2022, contro il Sassuolo (26 in quel caso).

• Emil Audero ha tagliato il traguardo delle 150 partite in Serie A; di queste, 149 con la maglia della Sampdoria.