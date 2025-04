Serie A, cosa rischia il Lecce se non si presenta a Bergamo

Il Lecce, ancora scosso per l'improvvisa perdita del fisioterapista Graziano Fiorita, non vuole partire alla volta di Bergamo per sfidare l'Atalanta e la sfida è dunque a rischio. Nel caso in cui il Lecce facesse seguito a questa intenzione, il rischio sarebbe quello che alla squadra salentina venisse inflitto un 3-0 a tavolino. In seguito poi a norma di regolamento, potrebbe ricevere anche una penalizzazione di un punto in classifica, che porterebbe la squadra, stando alla situazione attuale di classifica, a 25 punti, gli stessi che al momento hanno Venezia ed Empoli appaiate al terz'ultimo posto.