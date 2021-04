Serie A, corsa Champions senza sosta: Milan e Juve col fiatone, le romane non mollano

LA VOLATA

Sei squadre in nove punti e otto scontri diretti, Napoli e Atalanta le più in forma

Sei squadre in nove punti e una volata Champions lunga nove partite (10 per Lazio, Napoli e Juve) con tre posti da assegnare che soprattutto economicamente possono essere decisivi per il futuro delle squadre coinvolte. Con il discorso scudetto ormai ragionevolmente chiuso (l'Inter ha potenzialmente 11 punti di vantaggio), la Serie A si prepara a vivere un finale da brividi con ben otto scontri diretti che possono sconvolgere una classifica che al momento vede il Milan (60 punti) guidare il gruppo con due lunghezze di vantaggio sull'Atalanta e quattro su Juventus e Napoli, che però mercoledì recuperano la sfida dello Stadium rinviata ad ottobre. Spettatori interessati del recupero saranno anche la Roma (51 punti), che potrebbe centrare la Champions anche attraverso l'Europa League, e la Lazio (52), che deve ancora recuperare la gara col Torino.

Difficile, quasi impossibile pronosticare cosa succederà da qui alla fine del campionato, quindi proviamo ad andare con ordine ricordando che la corsa della Roma potrebbe essere rallentata dagli impegni europei e partendo, appunto, dagli scontri diretti, che faranno quasi certamente la differenza tra quanti prenderanno il treno Vip e quanti, tre nel caso specifico, si dovranno accontentare di un viaggio in seconda classe.

Il primo match spartiacque è in programma il 7 aprile. Juve-Napoli può già dire molto sugli equilibri della volata, con gli azzurri che stanno correndo molto veloce e i bianconeri sempre più in difficoltà di risultati. Altra data da segnare in rosso sul calendario è quella del 18 aprile, quando ci sarà Atalanta-Juve, mentre nel turno successivo i bergamaschi affronteranno la Roma e il Napoli la Lazio, che in poche settimane ha tre scontri diretti (Milan alla 33.ima giornata e Roma alla 37.ima) che diranno moltissimo sulle ambizioni Champions della squadra di Inzaghi (che aspetta ancora di conoscere la data del recupero con il Torino impegnato nella lotta per non retrocedere).

Volata finale mai così complicata come in questa stagione. Ecco gli altri appuntamenti da segnarsi sul calendario:

- 9 maggio: JUVE-MILAN

- 16 maggio: ROMA-LAZIO

- 23 maggio: ATALANTA-MILAN



TURNO MILAN 60 ATALANTA 58 JUVE 56 NAPOLI 56 LAZIO 52 ROMA 51 Rec NAPOLI Juventus 30 Parma Fiorentina GENOA Sampdoria Benevento BOLOGNA 31 GENOA JUVENTUS Atalanta INTER BENEVENTO Torino 32 SASSUOLO Roma PARMA LAZIO Napoli ATALANTA 33 Lazio BOLOGNA Fiorentina Torino MILAN Cagliari 34 BENEVENTO Sassuolo Udinese CAGLIARI GENOA Sampdoria 35 Juventus Parma MILAN Spezia Fiorentina CROTONE 36 Torino BENEVENTO Sassuolo UDINESE Parma Inter 37 CAGLIARI Genoa INTER Fiorentina Roma LAZIO 38 Atalanta MILAN Bologna VERONA SASSUOLO Spezia

Come si vede anche nel finale di stagione non si scherza per niente: il derby della Capitale alla penultima promette scintille e Atalanta-Milan all'ultima giornata, se i giochi non saranno ancora fatti, potrebbe essere lo spareggio dell'anno.