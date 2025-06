Serie A, cinque squadre ancora senza tecnico: le panchine in ballo

Dalla Fiorentina si è liberato Raffaele Palladino, che a breve firmerà la risoluzione del contratto dopo le dimissioni di qualche settimana fa. L’ex tecnico viola è uno dei principali obiettivi del Parma per sostituire Christian Chivu, che oggi è partito con l’Inter per il Mondiale per Club. Ieri c’è stato un vertice tra il presidente Kyle Krause e l’amministratore delegato Federico Cherubini, tra i nomi emersi ci sono anche le candidature di Paolo Vanoli e la suggestione Francesco Farioli. Portare in Italia l’ex allenatore dell’Ajax sarebbe un messaggio importante del Parma, che vuole dare slancio a un progetto giovane e ambizioso. Ambizioni che hanno anche Pisa e Cremonese, reduci dalla promozione in Serie A e che devono fare i conti con le separazioni dai rispettivi allenatori. I nerazzurri hanno lasciato andare Pippo Inzaghi, che ha deciso di sposare il progetto Palermo e potrebbero ripartire da un altro campione del mondo del 2006. Il favorito per la panchina del Pisa è infatti Alberto Gilardino, a caccia di un’altra occasione in Serie A dopo l’esonero dello scorso anno al Genoa, nettamente in vantaggio sulla candidatura di Mark van Bommel. Se Gilardino è il candidato principale a Pisa e Gattuso è pronto ad andare a Coverciano, un altro protagonista del Mondiale 2006 è nel mirino della Cremonese. I grigiorossi vogliono affidare la loro panchina a Daniele De Rossi, che potrebbe essere accompagnato da un altro ex Roma come Gianluca Petrachi, nel ruolo di direttore sportivo. La quinta panchina ancora vacante è quella del Lecce, che a sua volta guarda a un ex romanista come Eusebio Di Francesco, leggermente in vantaggio rispetto a Paolo Vanoli che aspetta di capire anche quelle che saranno le mosse del Parma.