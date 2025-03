Serie A, date e orari ufficiali delle partite fino alla 33esima giornata

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle partite del massimo campionato dopo la sosta per le nazionali. Le giornate interessate sono la 31esima, la 32esima e la 33esima. La grande novità è rappresentata dai 3 match in programma per il 20 aprile, giorno di Pasqua. Le ultime due volte in cui la Serie A è andata in scena nel giorno di Pasqua sono state nel 2004 con Perugia-Inter e nel 2009 con Reggina-Udinese. Sono stati dunque necessari una serie di incastri che tenevano in considerazione anche le date di Coppa Italia. L'Inter giocherà il ritorno dei quarti di Champions contro il Bayern mercoledì 16 aprile e sarà impegnata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan la settimana successiva mercoledì 23 alle 21. L'altra semifinale di Coppa Italia tra Bologna ed Empoli è in programma il giorno dopo, giovedì 24 aprile sempre alle 21.