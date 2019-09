Serie A: Cagliari-Verona 1-1, Faraoni risponde a Castro

CAGLIARI-VERONA 1-1

Cagliari e Verona non vanno oltre il pareggio 1-1 alla Sardegna Arena. Padroni di casa che iniziano bene e vanno in vantaggio al 29’ con la traiettoria velenosa di Castro che non è toccata da nessuno, al 66’ però Pisacane scivola in area e lascia strada libera a Faraoni per pareggiare con il sinistro. Maran e il Cagliari rallentano dopo tre vittorie consecutive, per Juric invece arriva il secondo pareggio in pochi giorni.

LA PARTITA

Per Maran si rivede in panchina Nainggolan , Juric invece conferma Stepinski come riferimento offensivo del suo Verona. Il Cagliari inizia con grande intensità e buone idee di gioco, anche se la velocità a volte diventa fretta. La voglia sarda però si sente anche in fase difensiva e il Verona fatica a costruire. Simeone con l'esterno distrugge subito i riflessi di Silvestri, Joao Pedro non va molto lontano dal gol in diagonale, poi il Cagliari passa. Al 29 'Castro prova a mettere in area per due volte: la seconda è quella buona, Joao Pedro va sul pallone, non lo tocca, ma questo basta per mandare fuori tempo Silvestri e portare in vantaggio la squadra diMaran . Nel finale il Verona ha due grandi occasioni per pareggiare: prima Zaccagni mette di poco a lato di testa sulla punizione di Miguel Veloso che poi vede il suo tentativo nell'area salvata da Pisacane dopo la spedizione di Olsen .

Ripresa subito vivace: Rog prende il palo di testa, dall'altra parte Verre col piattone trova centrale la risposta di Olsen , mentre Silvestri deve impegnarsi sul tentativo sempre di testa di Simeone dentro l'area. Il Verona però riesce a pareggiare al 66 ', ringraziando la scivolata nell'area di Pisacane che lascia lì un pallone che Faraoni infila con il sinistro. Hellasche prova ancora a ripartire, Maran inserisce Nainggolan che dopo pochi minuti arriva sul fondo e mette dietro per Simeone che da ottima posizione manda altissimo sulla traversa. Salcedo invece fa meglio rispetto a Cholito , sterzata da sinistra e distruzione su cui però Olsen se la cava ancora in qualche modo insieme alla difesa. L'intensità resta alta fino al finale del fischio, il risultato però non cambia più.



LE PAGELLE

Castro 6,5 - Qualità e quantità dietro le due punte del Cagliari, mette la firma sulla rete del vantaggio e fino a che resta in campo si fa sentire nelle due fasi di gioco Simeone 5 - Tra sfortuna e imprecisione fallisce due-tre occasioni dentro l'area di un rigore che un centravanti non c'è bisogno di scappare

Pisacane 5,5 - Decisivo nel bene e nel maschio, un bel primo tempo salva su Miguel Veloso pronto a esultare, nella ripresa perde aderenza al terreno e cerca al Verona di pareggiare

Faraoni 6,5 - Fiato e corsa a più non posso, il piede quando crossa non è sempre delicato, ma la voglia di non mollare mai lo porta a essere vicino a Pisacane pronto a insaccare con il sinistro

Lazovic 5 - Serata decisamente no per l'ex Genova che nel primo tempo si vede pochissimo e anche nella ripresa non lascia molte tracce di sé in campo



IL TABELLINO

CAGLIARI-VERONA 1-1

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 6; Cacciatore 6, Pisacane 5,5, Ceppitelli 6, Pellegrini 6; Nandez 6, Cigarini 5,5 (30 ′ st Oliva 6), Rog 6 (39'st Ionita sv); Castro 6,5 (23 ′ st Nainggolan 6); Joao Pedro 6, Simeone 5. A disp : Aresti, Rafael , Lykogiannis , Pinna, Walukiewicz , Birsa , Deiola , Cerri, Ragatzu . Tutti: Maran 6.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani6, Dawidowicz 5,5, Gunther 6; Faraoni 6,5, Veloso 6, Amrabat 6, Lazovic 5; Zaccagni 5,5 (29 ′ st Pessina 6), Verre 5,5 (15 ′ st Salcedo 6); Stepinski 6 (43'st Pazzini sv). Un disp : Berardi , Radunovic , Vitale, Henderson , Kumbulla , Danzi, Empereur , Tutino , Adjapong . Tutto: Juric 6.

LE STATISTICHE

- Solo una volta nell’era dei tre punti a vittoria il Cagliari ha collezionato più di 10 punti nelle prime sei giornate di campionato in Serie A (11, nel 2011/12).

- Il centrocampista del Cagliari Lucas Castro ha segnato due gol nelle ultime due partite in questo campionato, l’ultima volta che ha realizzato due reti in due incontri consecutivi risale a settembre 2016 con la maglia del Chievo.

- Marco Faraoni ha segnato con la sua prima conclusione nello specchio della porta in campionato.

- Cagliari e Verona non pareggiavano in Serie A da settembre 1996: nel mentre tre successi sardi e sei veneti.

- Eddie Salcedo del Verona è il giocatore ad aver tirato di più (quattro conclusioni) nel corso della partita, pur essendo entrato al minuto 63.

- Quarto gol in Serie A in carriera per Marco Faraoni del Verona, dopo i due realizzati con la maglia del Crotone e uno con l'Inter; di queste quattro reti tre sono arrivate in trasferta.

- Nessuna partita di questo campionato ha registrato più falli rispetto a Cagliari-Verona: ben 40.

- Il Verona ha registrato il più alto numero di tiri nello specchio (cinque) e la percentuale più alta di possesso palla in questa stagione: 56,4%.