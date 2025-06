La Serie A approderà all'estero? Si pensa a Milan-Como in Australia

Secondo quanto riportato da The Athletic, la Lega Serie A starebbe trattando la possibilità di disputare la sfida in programma nel weekend fra il 7 e l'8 febbraio a Perth, in Australia Occidentale. Una situazione che non dovrebbe sorprendere visto che il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli aveva già definito "stimolante" disputare un incontro di campionato a New York.