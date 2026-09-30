Dybala e non solo: Serie A, i migliori assistmen sono ancora a secco

È in buona compagnia, la Joya. Oltre all'ex Juventus, nessuno dei "medagliati" ha ancora esultato per un gol. A condividere il podio ex aequo ci sono Andy Diouf e Romano Schmidt, che sostano a quota tre assist. I due sono tra le sorprese di questo campionato. L'uno da esterno destro adattato con i campioni d'Italia dell'Inter. L'altro è il trequartista che affianca le frecce ciociare Ghedjemis e Kvernadze che stanno dando spettacolo a Frosinone.