Dybala e non solo: Serie A, i migliori assistmen sono ancora a secco

Ci troviamo esattamente a metà della sosta. 10 giorni ci separano da Milan-Lecce, ultima gara che ha chiuso il quinto turno di Serie A. Altrettanti ci separano dal ritorno del campionato, che verrà riaperto da Genoa-Fiorentina, anticipo di sabato 10 ottobre alle 15. Il frangente di stagione disputato ci ha dato indicazioni ma, per un certo senso, il vero torneo inizierà alla ripresa. Ci sono già, tuttavia, i primi segnali di chi potrà lottare per il titolo e chi, invece, è ancora rimandato e dovrà sfruttare questa pausa per limare ciò che non va.
Anche per i giocatori (perlomeno quelli lasciati a casa) sarà occasione per ricercare la miglior condizione. Non ha bisogno di trovarla Paulo Dybala, in netta controtendenza rispetto al passato. Le prime settimane hanno esposto una Joya come non si vedeva da tempo. Sempre titolare, sempre protagonista, anche in fase di non possesso. Il recupero palla nel primo tempo di Roma-Inter evidenzia uno stato di forma fuori dal comune. Ma la presenza nei tabellini è altrettanto entusiasmante.
Quattro è il numero accostato alla voce assist dell'argentino. Un bilancio che gli permette di primeggiare nella classifica degli assistmen di Serie A nelle prime cinque giornate. Tripletta di passaggi decisivi a comporre la "Dybalen" nell'apertura con la Fiorentina, l'ultimo in ordine cronologico messo a referto contro l'Atalanta. Ma la presenza di Dybala nella trequarti avversaria è sempre costante. Con un asterisco. L'attaccante giallorosso è ancora a secco. Un digiuno che, a dir la verità, dura da più di otto mesi (Torino-Roma 0-2 del 18 gennaio scorso).
È in buona compagnia, la Joya. Oltre all'ex Juventus, nessuno dei "medagliati" ha ancora esultato per un gol. A condividere il podio ex aequo ci sono Andy Diouf e Romano Schmidt, che sostano a quota tre assist. I due sono tra le sorprese di questo campionato. L'uno da esterno destro adattato con i campioni d'Italia dell'Inter. L'altro è il trequartista che affianca le frecce ciociare Ghedjemis e Kvernadze che stanno dando spettacolo a Frosinone.
Molto più fitto il gruppone di calciatori che hanno contribuito a due reti con il proprio passaggio decisivo, composta da 14 giocatori che dal prossimo weekend potranno smuovere questa particolare classifica. Per il momento, svetta la qualità immortale di Dybala. Nell'auspicio che la salute lo conservi anche dopo la pausa.