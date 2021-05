Serie A, arbitri: Atalanta-Milan a Mariani, Valeri alla Juve, Chiffi al Napoli

LE DESIGNAZIONI

Volpi dirigerà Inter-Udinese, Pezzuto Spezia-Roma e Prontera Sassuolo-Lazio

L'AIA ha designato gli arbitri per l'ultimo turno di Serie A. Per quanto riguarda le gare decisive per la lotta Champions, Mariani dirigerà Atalanta-Milan, mentre a Valeri è stata affidata Bologna-Juventus e a Chiffi Napoli-Hellas Verona. Per la zona Europa League, Pezzuto arbitrerà Spezia-Roma, mentre Prontera dirigerà Sassuolo-Lazio. Inter-Udinese a Volpi. Getty Images

Quanto invece alle partite di sabato, per Cagliari-Genoa è stato designato Meraviglia; per Crotone-Fiorentina Abattista, e per Sampdoria-Parma Paterna.