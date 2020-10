Serie A, arbitri 4.a giornata: Inter-Milan affidata a Mariani

Sarà Maurizio Mariani della sezione arbitrale di Aprilia il direttore di gara del derby di Milano tra Inter e Milan valevole per la quarta giornata della Serie A 2020/21. L'arbitro romano sarà assistito da Irrati come Var e Carbone come Avar nell'anticipo del sabato sera delle 18. La giornata sarà aperta da Napoli-Atalanta al San Paolo affidata a Di Bello mentre la Juventus, impegnata a Crotone sabato sera, vedrà Pezzuto come fischietto.