Serie A, arbitri 37a giornata: Calvarese per Juve-Inter, Pairetto per il derby di Roma

L'Aia ha reso noti i nominativi delle squadre arbitrali che dirigeranno la 37a giornata di Serie A, la penultima in calendario, in programma il weekend del 15-16 maggio. Per il big match di giornata, Juventus-Inter all'Allianz Stadium è stato designato Calvarese. Luca Pairetto dirigerà il derby della Capitale tra Roma e Lazio mentre Milan-Cagliari e Genoa-Atalanta, importanti in zona Champions, sono state affidate rispettivamente a Massa e Marinelli. Abisso per Fiorentina-Napoli.