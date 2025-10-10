Serie A, Allegri miglior allenatore del mese di settembre

"Nell'ottimo inizio di stagione del Milan è chiarissima la mano di Massimiliano Allegri - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - Il tecnico toscano ha saputo cambiare da subito pelle ai rossoneri, cucendo con maestria un vestito su misura per gli interpreti che scendono in campo, valorizzando le qualità dei singoli calciatori e trasmettendo in poco tempo mentalità vincente, spirito di sacrificio e determinazione, caratteristiche fondamentali per raggiungere grandi traguardi. Il ritorno in panchina di Allegri ha restituito alla Serie A uno degli allenatori più titolati della sua storia, che con la sua conoscenza tattica, l'esperienza e la capacità di lettura delle partite sta riportando il Milan a lottare per i traguardi più prestigiosi".