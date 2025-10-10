Logo SportMediaset
Calcio

Serie A, Allegri miglior allenatore del mese di settembre

10 Ott 2025 - 17:00
© Getty Images

© Getty Images

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di settembre è stato assegnato all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20.45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla terza alla quinta della Serie A Enilive 2025/2026.

"Nell'ottimo inizio di stagione del Milan è chiarissima la mano di Massimiliano Allegri - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - Il tecnico toscano ha saputo cambiare da subito pelle ai rossoneri, cucendo con maestria un vestito su misura per gli interpreti che scendono in campo, valorizzando le qualità dei singoli calciatori e trasmettendo in poco tempo mentalità vincente, spirito di sacrificio e determinazione, caratteristiche fondamentali per raggiungere grandi traguardi. Il ritorno in panchina di Allegri ha restituito alla Serie A uno degli allenatori più titolati della sua storia, che con la sua conoscenza tattica, l'esperienza e la capacità di lettura delle partite sta riportando il Milan a lottare per i traguardi più prestigiosi". 

