Senza Icardi l'Inter sa solo vincere. E Perisic è rinato

22/02/2019

È ancora troppo presto per dire l'Inter sia tornata o meno. Per la conferma bisognerà aspettare la sfida con la Fiorentina di domenica che ora la squadra di Spalletti può affrontare con una serenità ritrovata, questa sì. Poi c'è sempre il caso Icardi che sta diventando un paradosso: senza Mauro i nerazzurri giocano meglio e sanno solo vincere. A dirlo sono i numeri: sei partite in stagione, sei vittorie con 17 gol segnati e solo uno subito. Certo, i nerazzurri non hanno affontato il Real Madrid o il Manchester City, ma il dato resta significativo.



Senza l'ex capitano argentino, per il quale bisognerà comunque trovare una soluzione in tempi brevi almeno per non avere una svalutazione economica, l'Inter si è compattata e ha fatto gruppo. Ha saputo soffrire e alla fine ha portato a casa i risultati, la cosa più importante nel calcio. Il giocattolo si è rotto una settimana fa e Spalletti pare averlo aggiustato meglio di prima, ma guai a dirglielo... Il tecnico toscano, infatti, nel post partita ha sbottato con chi gliel'ha fatto notare: "L'assenza di Icardi non c'entra nulla". Ok, una mossa (giusta) per elogiare il gruppo dopo la bella vittoria per 4-0 seppur contro il Rapid Vienna .



Rigenerato Ivan Perisic che a gennaio aveva già preparato i bagagli dopo aver chiesto la cessione con in testa la Premier League. Marotta ha cercato di accontentarlo, ma l'offerta giusta non è arrivata e allora il croato ha dovuto disfare gli scatoloni e svuotare la sua mente. Un boccone amaro da mandar giù, ma ora digerito. L'esterno pare essere tornato quello di un tempo e nel giro di quattro giorni ha giocato le sue due miglior partite della stagione. Corre e segna come non si vedeva da tanto tempo. Praticamente un giocatore rigenerato, merito di Spalletti e della società che non l'ha abbandonato. "L'assenza di Icardi non c'entra": Spalletti, ne sei proprio sicuro?