Leonardo Semplici, allenatore della Spal, commenta così la sconfitta contro il Sassuolo: "Nel primo tempo non abbiamo fatto così male, poi però abbiamo fatto un errore tattico concedendo una ripartenza e loro ci hanno punito. Poi Caputo ha fatto un eurogol e ha chiuso la gara, spegnendo quelle che erano le nostre idee. Nella ripresa è invece emersa la differenza di valori tra le due squadre. Dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta, dobbiamo ripartire già da mercoledì analizzando gli errori fatti. Oggi non siamo stati capaci di attuare quelle che sono le nostre idee: loro sono stati bravi ad approfittare dei nostri errori e delle nostre ingenuità. D’Alessandro? Faremo degli esami domani, speriamo che non sia un infortunio grave".