Scrisse il messaggio: "Ci lasci tre punti venerdì?", Gaetano sospeso due turni

LE INDAGINI

Il centrocampista del Napoli, al tempo alla Cremonese, punito per un messaggio Whatsapp inviato al collega del Como Vittorio Parigini prima di una partita

Gianluca Gaetano salterà due giornate per aver violato principi sulla lealtà, correttezza e probità sportiva. Questa è la decisione presa dalla Procura federale in merito a un messaggio Whatsapp scambiato la scorsa stagione tra l'allora giocatore della Cremonese e Vittorio Parigini del Como. Quattro giorni prima della gara di Serie B Como-Cremonese infatti, Gaetano inviò questo messaggio al collega: "Ci lasci i 3 punti venerdì?” con l’aggiunta di due emoticons rappresentanti una faccia sorridente.

Vedi anche Calcio estero Mertens sbarca in Turchia: accordo a un passo col Galatasaray La Cremonese vinse poi l'incontro 2-1 grazie alla doppietta di Di Carmine. Il club lombardo verrà punito con una multa di 5000 euro. Prevista anche un’ammenda per il giocatore per un ammontare di 4500 euro. La FIGC ha dunque dichiarato chiuse le indagini. Gaetano, centrocampista classe 2000 di proprietà Napoli, ha chiuso la scorsa stagione il suo secondo prestito alla Cremonese. L'anno scorso, con il club grigiorosso ha totalizzato 35 presenze e messo a segno 7 gol.