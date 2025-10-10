Scontro frontale Mkhitaryan-Mourinho: "Vattene pezzo di m*rda"

L'armeno nella sua biografia ha rivelato il rapporto burrascoso avuto con lo Special One ai tempi del Man Utd
Henrikh Mkhitaryan senza filtri. Il centrocampista nerazzurro si è raccontato nella sua biografia "La mia vita sempre al centro" rivelando anche alcuni aneddoti inediti. Uno in particolare riguardo al rapporto con Jose Mourinho nell'anno al Manchester United. Sia l'armeno che il portoghese sono arrivati a Old Traffor nella stagione 2016/17. Un acquisto che inizialmente aveva fatto felice lo Special One ("È un vero giocatore di squadra, con grande abilità, visione di gioco e un ottimo fiuto per il gol. Sono felice che abbia scelto di firmare per lo United") ma che dopo soltanto 18 mesi ha voluto scaricare anche con maniere piuttosto rudi.
Dopo un anno e mezzo insieme Mou e Miky non si potevano più vedere: il loro rapporto, soprattutto nelle settimane immediatamente precedenti al passaggio all'Arsenal, era arrivato ai minimi termini. Tanto da scoppiare in un durissimo confronto a ridosso del mercato di gennaio. A rivelarlo proprio l'armeno nelle pagine della sua biografia: "Gli ho detto che mi criticava da un anno e mezzo, da quando sono arrivato al Manchester United", racconta Mkhitaryan. "Mourinho mi ha detto che ero una m*rda. Gli ho detto che anche lui era una m*rda. Una m*rda enorme."
Dopo quella lite il rapporto era irrecuperabile: "Durante gli allenamenti non mi diceva nulla, rimaneva in religioso silenzio, ma ogni sera mi mandava un messaggio su WhatsApp: 'Miki, vattene, per favore'". Una richiesta a cui l'armeno rispondeva sempre allo stesso modo: "Lo farò quando troverò la squadra giusta, altrimenti aspetterò l'estate". Poi verso la metà del mercato di riparazione il messaggio dello Special One cambiò leggermente: "Miki, per favore, vattene via, così possiamo prendere Alexis Sanchez". Alla fine la trattativa con i Gunners andò in porto e fu proprio l'armeno a risultare come chiave decisiva nello scambio che portò il cileno ex Udinese a Old Trafford.
Poi nella stagione 2021/22 Mourinho e Mkhitaryan si ritrovano alla Roma. La tensione però, incredibilmente, era svanita: "Il primo giorno ci siamo abbracciati come nulla fosse" racconta l'armeno. Tutto è bene quel che finisce bene.