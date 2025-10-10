Scontro frontale Mkhitaryan-Mourinho: "Vattene pezzo di m*rda"

Dopo un anno e mezzo insieme Mou e Miky non si potevano più vedere: il loro rapporto, soprattutto nelle settimane immediatamente precedenti al passaggio all'Arsenal, era arrivato ai minimi termini. Tanto da scoppiare in un durissimo confronto a ridosso del mercato di gennaio. A rivelarlo proprio l'armeno nelle pagine della sua biografia: "Gli ho detto che mi criticava da un anno e mezzo, da quando sono arrivato al Manchester United", racconta Mkhitaryan. "Mourinho mi ha detto che ero una m*rda. Gli ho detto che anche lui era una m*rda. Una m*rda enorme."