Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Genoa, vittoria per 4-1 contro l'Entella in amichevole

10 Ott 2025 - 17:14

Test match al Signorini tra il Genoa di Patrick Vieira e la Virtus Entella di Andrea Chiappella. La sfida si è giocata questa mattina al centro sportivo Signorini , casa degli allenamenti del Genoa. E' stata l'occasione per entrambi i club per testare le condizioni dei giocatori meno utilizzati e provare nuove soluzioni in vista delle rispettive riprese dopo la sosta quando il Genoa sfiderà al Ferraris il Parma mentre l'Entella affronterà al Sannazzari la Sampdoria.

La gara ha visto i padroni di casa chiudere con un netto 4-1 maturato però soprattutto nella ripresa. Sfida segnata dal caldo, giornata praticamente estiva, e a porte chiuse presenti solo alcuni giornalisti ma visibile su Youtube. Genoa schierato nel primo tempo con il consueto 4-2-3-1 con Carboni, Thorsby e Gronbaek a supporto di Ekuban. Entella in attacco con la coppia Russo e Fumagalli. Proprio l'argentino Carboni ha portato in vantaggio il Genoa nei minuti finali del primo tempo ma l'Entella ha risposto quasi subito con Lipani chiudendo così la prima frazione sull'1-1.

Nella ripresa però Genoa molto più attivo grazie agli ingressi di Colombo e Venturino seguiti poi da Vitinha e nuovamente in vantaggio con un colpo di testa di Thorsby. A chiudere la gara Colombo dopo un bello scambio proprio con il portoghese Vitinha mentre suggella il poker Venturino con un'azione personale. Alla sfida non hanno preso parte oltre ai nazionali anche gli infortunati Messias, Cornet, Ostigard e Stanciu, alle prese con i rispettivi iter riabilitativi. A centrocampo buona prestazione di Onana, alla prima dal suo arrivo a fine mercato, mentre non ha partecipato alla sfida il danese Frendrup che il c.t della nazionale Reimer ha convocato d'urgenza dopo alcune squalifiche seguite alla sfida tra Danimarca e Bielorussa. Frendrup ha raggiunto i compagni in vista della prossima sfida con la Grecia. 

Algeria, che entusiasmo per Luca Zidane

Gattuso: "Non esistono partite facili, devo ringraziare i miei ragazzi"

Gattuso: "I playoff non sono scontati. Servono punti"

Calafiori: "In Nazionale si sente aria nuova"

Vieira: "Salvezza ancora più difficile dell'anno scorso"

Trezeguet: "Sì, la Juve può vincere lo scudetto"

Ibra spinge il Milan: "Ti rifarò vincere"

Serie A, porte girevoli

Il ritorno di Tomori

Michel Platini a Trento

Gasperini: "Roma non da Champions, ma..."

Nesta: "Il Milan sta tornando"

Inter in Libia per la sfida contro l'Atletico dell'ex Simeone

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "I soldi non giustificano tutto"
"Ad alta voce"; campagna Figc nella giornata della Salute Mentale
Serie C, violazioni amministrative: confermata penalizzazione -11 punti a Rimini
Atletico-Inter: l'inizio dell'amichevole slitta di 20'
Serie A, Torino-Napoli: niente biglietti per i residenti in Campania