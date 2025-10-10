Genoa, vittoria per 4-1 contro l'Entella in amichevole

Nella ripresa però Genoa molto più attivo grazie agli ingressi di Colombo e Venturino seguiti poi da Vitinha e nuovamente in vantaggio con un colpo di testa di Thorsby. A chiudere la gara Colombo dopo un bello scambio proprio con il portoghese Vitinha mentre suggella il poker Venturino con un'azione personale. Alla sfida non hanno preso parte oltre ai nazionali anche gli infortunati Messias, Cornet, Ostigard e Stanciu, alle prese con i rispettivi iter riabilitativi. A centrocampo buona prestazione di Onana, alla prima dal suo arrivo a fine mercato, mentre non ha partecipato alla sfida il danese Frendrup che il c.t della nazionale Reimer ha convocato d'urgenza dopo alcune squalifiche seguite alla sfida tra Danimarca e Bielorussa. Frendrup ha raggiunto i compagni in vista della prossima sfida con la Grecia.