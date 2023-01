Scontri ultras, Piantedosi: "Valuto provvedimenti a breve, elementi per numerosi Daspo"

© ipp

Gli scontri tra gli ultras del Napoli e quelli della Roma sull'A1 non rimarranno impuniti. Parola del il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi. "Mi riservo di prendere provvedimenti a breve - ha dichiarato al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza, da lui presieduto, a Firenze -. Sono in corso accertamenti per la verifica delle responsabilità". "Credo ci siano elementi per un numero significativo di Daspo", ha aggiunto anticipando le misure che verranno adottate per punire i responsabili dei tafferugli.