Scontri ultras: cinque identificati per i tifosi spagnoli aggrediti

La Digos della questura di Roma ha identificato 5 dei partecipanti agli scontri tra gruppi di ultrà della Lazio e quelli del Real Sociedad che mercoledì sera si sono fronteggiati davanti al pub 'Finnegan' in via Leonina, nel quartiere romano di Monti e in cui sono rimasti feriti una decina di tifosi spagnoli. Secondo quanto apprende LaPresse, gli investigatori hanno trasmesso una informativa in procura della Repubblica di Roma con i nomi dei primi identificati. Proseguono le indagini, compresa la visione dei filmati che hanno immortalato i disordini, per identificare gli altri responsabili. La posizione dei cinque è al a vaglio della procura.