Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Scontri tra tifosi, Independiente fuori dalla Coppa Sudamericana

05 Set 2025 - 15:26

La Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) ha squalificato l'Independiente dalla Coppa Sudamericana, dopo l'annullamento della partita di ritorno degli ottavi di finale tra la squadra argentina e i cileni dell'Universidad de Chile, sospesa il 20 agosto a causa dei gravi incidenti sugli spalti dello stadio di Avellaneda, nella provincia di Buenos Aires. L'Universidad de Chile giocherà i quarti di finale della Coppa Sudamericana contro l'Alianza Lima, ma lo farà senza i suoi tifosi per sette partite in casa e per altrettante in trasferta. Inoltre, la Conmebol ha imposto multe di 250.000 dollari ai due club e ha chiesto esplicitamente che esponessero un cartello con la scritta "Basta razzismo, discriminazione e violenza". La gara tra Independiente e Universidad de Chile era stata interrotta pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, con attacchi da parte di tifosi cileni agli avversari della squadra di casa. Il culmine è stato raggiunto quando un gruppo di ultras dell'Independiente ha fatto irruzione negli spalti riservati agli ospiti aggredendoli con violenza. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

01:36
Quarantenni e dintorni

Quarantenni e dintorni

01:20
La Roma scopre Paratici

La Roma scopre Paratici

01:27
Bremer garanzia Juve

Bremer garanzia Juve

01:51
Milan, gli ultimi arrivi

Milan, gli ultimi arrivi

00:47
MCH NAZIONALE SUL CAMPO A BERGAMO MCH

L'Italia si prepara all'esordio a Bergamo: il walkaround allo stadio

01:40
DICH BARELLA VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

Barella "Ho giocato tutte le competizioni tranne il Mondiale"

02:16
DICH GATTUSO VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

"Non ho tempo per emozionarmi, troppe cose e troppe responsabilità addosso"

02:00
MCH ROMA-ROMA CITY MCH

Roma Roma City 8-0: tripletta di Paratici jr

00:21
MCH NKUNKU ODOGU 04-09 MCH

Milan,"bagno di folla per Nkunku e Odogu in centro a Milano

00:45
DICH NKUNKU (doppiata) 4/9 DICH

Nkunku "Mi piace fare il trequartista"

00:45
DICH ODOGU (doppiata) 4/9 DICH

Odogu "Sono qui per giocare sempre"

02:46
MCH AMICHEVOLE PARMA-ENTELLA MCH

Il Parma supera la Virtus Entella 1-0 in amichevole

00:46
DICH MASCARDI UNDER 21 4/9 DICH

Mascardi ci crede: "Siamo un bel gruppo, possiamo ancora migliorare"

01:36
Un Toro da rinvigorire

Un Toro da rinvigorire

01:33
Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

I più visti di Calcio

ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A

DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

Allegri-Rabiot ci risiamo

Allegri-Rabiot ci risiamo

SRV RULLO IL MERCATO DEL MILAN 1/9 SRV

Mercato Milan: botto Rabiot, resta Gimenez, sorpresa odogu

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:16
Genoa, Masini: "Obiettivo? Salvezza, pensiamo gara per gara"
15:26
Scontri tra tifosi, Independiente fuori dalla Coppa Sudamericana
14:55
Eccellenza, il Bocale Calcio aggiunge la bandiera della Palestina sulla divisa
14:45
Cremonese, Zerbin: "Qui per Nicola"
14:05
Argentina, Mastantuono svela: "Messi voleva uccidermi"