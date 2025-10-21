Favola Mjällby, vince il campionato di Svezia

Il Mjällby è campione di Svezia. Il club, espressione di un villaggio di pescatori di 1400 abitanti sulle rive del Mar Baltico, con la vittoria per 2-0 in casa del titolato Goeteborg si è laureato campione di Svezia per la prima volta nella sua storia e con tre giornate di anticipo. Un successo che ricorda per certi versi quello del Leicester di Claudio Ranieri. Il Mjällby - il cui slogan è 'rendere possibile l'impossibile' ha uno dei budget più bassi del campionato, gioca in uno stadio da 6mila posti in riva al mare ad Hallevik, e fino a sette anni fa giocava in terza divisione ed è allenato da Anders Torstensson e la prossima stagione giocherà in Chamèions League. Ex ufficiale e poi preside di liceo, Torstensson, 59 anni, ha giocato da bambino con i colori di Mjällby. "Non avevo mai pensato che una cosa simile sarebbe accaduta nella mia vita, sono così felice di far parte di questo gruppo, abbiamo dimostrato che un collettivo può andare incredibilmente lontano", ha detto a HBO Max uno dei marcatori, Jacob Bergström. Con tre giornate di campionato ancora da giocare, la squadra dal budget modesto ha 66 punti e può pensare di battere il record dell'Allsvenskan, che è di 67 punti.