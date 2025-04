Scontri derby: giudice sportivo dispone supplemento di istruttoria a Procura federale

Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea "in ordine alla segnalazione del ferimento di un agente appartenente alla Polizia di Stato" in occasione degli scontri avvenuti domenica nel derby di campionato Lazio-Roma "dispone a cura della Procura federale supplemento di istruttoria acquisendo ove disponibile la relazione di servizio da parte dei responsabili dell'Ordine pubblico in ordine alla dinamica e alle conseguenze del fatto come segnalato, nonché in ordine alla individuazione dei responsabili", si legge nel referto del giudice sportivo. La richiesta di supplemento d'istruttoria - si precisa in un ulteriore comunicato - "ha ad oggetto un evento avvenuto durante la gara all'interno dell'impianto sportivo".