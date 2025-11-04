Scontri allo stadio a Trieste: tre arresti

Questa mattina la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza differita tre cittadini italiani per rissa aggravata, lesioni, violenza, resistenza a pubblico ufficiale in concorso e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il personale della Digos della Questura di Trieste, unitamente a quello della Questura di Brescia, ha eseguito tre arresti in flagranza differita nei confronti di due ultras della curva del Brescia e di uno della curva della triestina. Si tratta di un 47enne e di un 37enne residenti appunto a Brescia e di un 49enne residente a Trieste. I tre, a seguito di un'articolata attività d'indagine comprensiva anche dell'analisi dei video acquisiti, sono stati individuati fra i responsabili degli scontri avvenuti duranti le fasi di afflusso delle tifoserie allo Stadio Rocco il 2 novembre scorso per l'incontro di calcio valido per il campionato di "serie C" Triestina - Brescia. In quella occasione circa 50 ultras bresciani hanno raggiunto via San Pantaleone a bordo di minivan e auto private, dove si trovano alcuni locali abituali punti di ritrovo degli ultras triestini. Scesi dai mezzi - in gran parte col volto coperto e impugnando aste da bandiera e cinture - sono venuti a contatto con i tifosi locali per qualche minuto. L'azione è stata interrotta dal sopraggiungere del personale di polizia, nel corso della quale un operatore della Digos di Trieste ha subìto lesioni con una prognosi di 10 giorni. Per i tre soggetti sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa di convalida dell'AG. È ancora in corso da parte della Digos di Trieste l'analisi di altro materiale video al fine di individuare ulteriori responsabili.