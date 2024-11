SCOMPARSO A 60 ANNI IL SINDACO DI ROZZANO

Il Comune di Rozzano ha annunciato con immenso e profondo dolore la prematura scomparsa del Sindaco Gianni Ferretti. Aveva 60 anni. "La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro". Ferretti era sempre stato molto attivo nel progetto nuovo stadio dell'Inter nel suo territorio e aveva incontrato più volte l'AD dell'area corporate Alessandro Antonello. Un paio di mesi, Ferretti aveva dichiarato: "La prelazione per fare lo stadio qui da noi resta in essere fino a gennaio 2025 e, per quanto ne so io, non mi risulta che abbiano dato comunicazione alla proprietà di voler recedere. Terranno aperte tutte le piste finché non prenderanno una decisione definitiva".