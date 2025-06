Scommesse su ammonizione: avviso di conclusione delle indagini notificato a Okoye

Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato questa mattina nei confronti di quattro persone, tra le quali il portiere dell'Udinese e della nazionale nigeriana Maduka Okoye, indagate dalla Procura di Udine per truffa in concorso a danno di un bookmaker, in relazione a flussi anomali nelle scommesse sulla partita Lazio-Udinese del campionato di Serie a 2023-2024, giocata allo stadio Olimpico di Roma l'11 marzo 2024. In particolare, l'attenzione degli investigatori è andata sui flussi anomali di scommesse sull'ammonizione del portiere della squadra friulana.