Lotito: "Sarri timoniere esperto e di qualità per la Lazio"

Claudio Lotito, a margine della presentazione del progetto "Lazio Academy" a Rieti, è tornato sull'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il presidente dei biancocelesti sottolinea come sia stato: "La prima persona a cui ho pensato di dare il timone per far salpare questa nave che ha bisogno di un timoniere esperto e di qualità. Gli obiettivi di questa Lazio saranno gli stessi che avevamo anche l'anno scorso. E che nella prima parte di campionato aveva dimostrato di poterli perseguire e raggiungere e poi s'è persa, immeritatamente per quelle che erano le potenzialità e poi ha perso tutto".