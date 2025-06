Brutta sventura per Khvicha Kvaratskhelia mentre si trovava in vacanza in Costa Azzurra. Come riportato da L'Èquipe, è stata svaligiata la casa del calciatore del PSG mentre si trovava in vacanza a Cannes. La casa era stata preso in affitto per godersi le vacanze. I malviventi sono riusciti a portare vie gioielli, borse e orologi di lusso. La polizia francese sta indagando per rintracciare i ladri.