Scommesse, altri 10 giocatori indagati dalla Figc: puntavano sul calcio su circuiti legali

Altri dieci calciatori sono finiti nel mirino della Procura Figc per il caso scommesse, questi coinvolti nell'indagine "Benevento-bis". Questo nuovo fascicolo, frutto di quello che portò alle squalifiche degli ex giocatori del Benevento Forte e Pastina, coinvolge - come riporta il Corriede dello Sport - 10 tesserati tra cui militanti in Serie A e Serie B. I calciatori non possono scommettere sul calcio, ma non solo questo è stato accertato ma lo avrebbero fatto utilizzando circuiti legali autorizzati dallo Stato, intestandosi direttamente i conti di gioco e fornendo i documenti di identità.