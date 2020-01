Scarpa d'Oro: Immobile stacca Lewandowski, CR7 sale in top 5

SFIDA TRA BOMBER

Ciro Immobile è sempre più il re dei bomber europei. L'attaccante della Lazio, grazie alla tripletta contro la Sampdoria, è salito a quota 46 punti (23 gol) nella classifica della Scarpa d'Oro, staccando un altro fuoriclasse del gol come Robert Lewandowski, fermo a quota 40 (20 gol col Bayern). A rappresentare la Serie A anche Cristiano Ronaldo, che con la doppietta al Parma è salito al quinto posto (32 punti e 16 gol) e Romelu Lukaku, che si conferma in top 10 con 28 punti grazie ai 14 gol all'attivo. Corsa alla Scarpa d'Oro, la top 10 Getty Images

I punti per la Scarpa d'Oro sono assegnati sulla base dei gol realizzati in campionato, moltiplicati per il coefficiente di difficoltà dei tornei: 2 per Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Premier League e Liga; 1,5 per i tornei dalla sesta alla ventiduesima posizione del ranking Uefa; 1 per tutti gli altri.