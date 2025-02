Scaloni: "Nico Paz? Spero sia un giocatore della Nazionale per sempre"

Lionel Scaloni punta particolarmente sul talento di Nico Paz. Il commissario tecnico dell'Argentina ha apprezzato il giocatore del Como lanciandolo per il futuro: "Spero sia un giocatore della nazionale per tutta la vita, fino a quando vorrà. Abbiamo grandissime speranze riposte in lui. Procederemo con calma come stanno facendo nel Como, proteggendolo, volendogli bene e dandogli la possibilità di giocare con grandi giocatori - ha spiegato Scaloni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. Ha avuto la fortuna di essere preso da una squadra che gioca il calcio che vuole lui e da un allenatore che lo apprezza e che intende il calcio come piace a lui. Al contrario sarebbe stato difficile adattarsi in Italia per un ragazzo tanto giovane. In più ha una testa di livello ed è un ragazzo tranquillo, tutto aiuta".