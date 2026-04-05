Sbaglia il cucchiaio nel derby di Avellaneda: gli avversari corrono ad abbracciarlo e… VIDEO

Una scena ai limiti dell’incredibile che arriva dall’Argentina e sta facendo rapidamente il giro dei social. Ieri nel sentitissimo derby di Avellaneda, la seconda più importante rivalità nel calcio albiceleste, Maravilla Martinez si è presentato sul dischetto col risultato sullo 0-0 e ha scelto di fare un cucchiaio. Il suo tentativo però è andato alto e subito dopo i giocatori e il portiere dell’Independiente sono corsi da lui per abbracciarlo e prenderlo in giro tra larghi sorrisi e pacche sulle spalle. Sorrisi anche al 90esimo per i padroni di casa, che grazie a quell’errore hanno poi vinto la partita per 1-0.