Sassuolo-Milan, biglietti esauriti e bagarinaggio: 3000 euro per accedere al Mapei

Polverizzati. I biglietti di Sassuolo-Milan sono spariti dalla circolazione in meno di un'ora. A confermarlo il club emiliano che in una nota sul sito scrive, intorno a mezzogiorno, che gli unici pass disponibili per il Mapei Stadium "sono quelli nel settore di Tribuna Sud, dove è attiva fino alle ore 23 di venerdì una prelazione dedicata solo agli abbonati neroverdi". Tutti esauriti i 21.525 posti di Reggio Emilia, per chi vuole supportare i rossoneri. Chi vorrà aggiungersi alla trasferta, che potrebbe incoronare il Milan campione d'Italia, dovrà ora utilizzare altri canali. Sono più attivi che mai, infatti, i siti specializzati in rivendita di biglietti. Qui, con una cifra compresa tra gli 895 e i 2984 euro, è ancora possibile avere un posto in extremis. L'attività di bagarinaggio è stata favorita dalla possibilità di comprare fino a quattro biglietti online, sui quali è possibile effettuare il cambio nome.

Getty Images