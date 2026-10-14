Sassuolo, lungo stop per Leysen: lesione del legamento crociato

La società ha rivelato l'entità dell'infortunio del centrale belga

14 Ott 2026 - 13:42
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Leysen © Getty Images

Leysen © Getty Images

Brutte notizie per Aquilani. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Fedde Leysen hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. A riferirlo, è la società attraverso un comunicato ufficiale: "U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Sassuolo-Milan di domenica 11 ottobre, il calciatore Fedde Leysen è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. L’infortunio subito dal difensore sarà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire l’iter dell’intervento e la fase di recupero". Il difensore starà lontano dal campo a lungo: sarà necessario l’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento e una successiva fase di stop forzato di diversi mesi. 

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