Sassuolo, Grosso: "Sacrificio e coraggio, una bella vittoria"

E' soddisfatto, ma tiene i piedi per terra Fabio Grosso dopo la vittoria contro la Lazio. "L’avevo già detto nel pre gara che sarebbe servita una gara fatta nel modo giusto per portarla a casa - ha dichiarato il tecnico del Sassuolo - Usciamo dal campo con una bella vittoria che contro un avversario forte non era ovviamente scontato". "Matic ha una personalità fuori livello per il nostro. Dobbiamo sostenerlo, è un giocatore strepitoso e farà crescere i nostri - ha aggiunto -. Siamo una squadra fresca che ha cambiato tanto e deve ritrovare fiducia. Non è facile farlo in Serie A, ci teniamo tante cose positive". "Walukiewicz non stava bene ed è stato un cambio forzato - ha continuato il tecnico neroverde -. Dobbiamo riconoscerci in campo e continuare a lavorare in allenamento: oggi abbiamo trovato resistenza nei momenti giusti e abbiamo trovato la vittoria". "Chiedo sempre coraggio alla squadra e ce ne serviva tanto per provare a far male a una grande squadra. Se Muric non fa quella parata strepitosa, rischi di lasciarci le penne - ha proseguito -. Non dobbiamo diventare quello che non siamo". "Sappiamo bene quale è il nostro obbiettivo e allo stesso tempo sappiamo che per raggiungerlo bisogna lottare e resistere agli innumerevoli ostacoli che si presenteranno", ha concluso.