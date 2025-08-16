Semenyo: "Insulti razzisti ad Anfield mi rimarranno impressi'

Il capitano del Liverpool, Virgil van Dijk, ha descritto l'incidente come una "vergogna" e ha affermato che dimostra quanto lavoro ci sia ancora da fare per educare le persone sul razzismo. "Cos'altro possiamo fare? Perché questo è un caso davvero insolito, che è riuscito a dire qualcosa di palesemente vergognoso", ha detto l'olandese. "L'unica cosa che possiamo fare è affrontarlo personalmente e cercare di educare la prossima generazione. Questo è l'unico modo per cercare di sradicarlo, secondo me. Non ci posso credere. Queste cose non dovrebbero accadere, ma purtroppo accadono e ai miei occhi è una vergogna assoluta. Queste cose non dovrebbero mai accadere nel mondo, non solo nel calcio". Van Dijk ha anche sottolineato di essere "qui per Antoine, ogni volta che ne avrà bisogno, e noi come club siamo qui per affrontare la situazione nel miglior modo possibile perché non dovrebbe accadere".