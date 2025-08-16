Lazio-Atromitos, le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
A disposizione: Furlanetto, Provedel, Rovella, Pedro, Romagnoli, Noslin, Tavares, Dia, Hysaj, Basic, Marusic. Allenatore: Maurizio Sarri
Atromitos: Choutesiotis, Quini, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Palmezano, Ouedraogo, Michorl, Tzovaras, Baku, Van Weert.
A disposizione: Koselev, Athanasiou, Mountes, Tsakmakis, Papadopoulos, Tsingaras, Karamanis, Jubitana, Tsiloulis, Batos, Tsantilas, Ozegovic. Allenatore: Leonidas Vokolos.
