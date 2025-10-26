Sassuolo, Grosso: "Berardi non grave. Meritavamo di più"

"Berardi è in ospedale per accertamenti, le notizie sembrano positive". Dopo la sconfitta con la Roma Fabio Grosso rassicura tutti sulle condizioni del suo attaccante e poi analizza così a Dazn la sconfitta del Sassuolo: "La squadra ha fatto una buona partita, siamo stati dentro. Loro sono stati bravi ad approfittare di una nostra ingenuità, abbiamo creato i presupposti per fare bene. Se non lo fai, diventa molto complicato. Peccato per il risultato, avremmo voluto e meritato qualcosa di diverso".