Sassuolo, Carnevali: "Il Milan ha dimostrato di essere la più forte ma non regaleremo nulla"

VERSO SASSUOLO-MILAN

Il dirigente del club emiliano: "Abbiamo il dovere di chiudere il campionato nel migliore dei modi"

Fari puntati sul Sassuolo. Inevitabile. Lo scudetto passa dal Mapei Stadium: domenica si decide tutto lì, anche una vittoria dell'Inter contro la Samp non varrebbe infatti nulla con un risultato positivo del Milan contro i neroverdi. La pressione "esterna" è notevole - biglietti esauriti dopo meno di venti minuti dalla messa in vendita - ma non mina la tranquillità del club e della squadra: "Il Milan fa bene a pensare a eventuali festeggiamenti - ha dichiarato al Corriere della Sera l'a.d. Giovanni Carnevali - perché ha due risultati a disposizione. Detto questo, noi abbiamo il dovere di concludere il campionato nel migliore dei modi. Non regaleremo nulla, per essere chiari". Getty Images

Certamente si profila una settimana lunga e molto calda: "Io spero che la partita con il Milan arrivi e si concluda in fretta" ha proseguito Carnevali. "Dalla settimana scorsa il mio telefono non smette di squillare e domenica sera poi si è scatenato l’inferno. È bello che il campionato sia così avvincente fino alla fine. Sorpreso? Sì perché l’Inter e il Napoli sulla carta avevano qualcosa in più. Però i rossoneri hanno dimostrato nelle ultime quattro partite di essere davvero i più forti. Complimenti a Pioli per il lavoro che ha svolto. Marotta? Non si è fatto sentire. Però mica solo con lui ho un grande rapporto. Ho buone relazioni anche con Maldini e pure con Massara che è stato mio giocatore al Pavia, quando ero ds. C’era anche Allegri in quella squadra".