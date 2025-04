Sassuolo, Berardi: "Orgoglioso di essere bandiera di un club così importante"

Leader, bandiera, sono tanti gli aggettivi che si potrebbero usare per raccontare Domenico Berardi. Arrivato a Sassuolo che non era che un ragazzo, oggi è il numero 10, capitano e pilastro della società. Tanto da non abbandonarla nemmeno in Serie B: "Lo scorso anno non è stata una bella annata né per me né per la squadra. Mi sono fatto male e siamo retrocessi, e da lì è stata tutta in salita. Ci siamo messi a lavorare duro per riportare il Sassuolo dove merita. Ora siamo in Serie A, siamo tutti contenti, ma vogliamo concludere al meglio il campionato.