Sassuolo, Aquilani: "Sono soddisfatto, ho visto una prova di maturità"

11 Ott 2026 - 20:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Sorride il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani per la prova dei suoi contro il Milan, ma il mancato 2-1 di Thorstvedt lo fa pensare: "Vorrei rivederlo, mi sembra dubbio - ha detto riferendosi al fallo fischiato a Lipani appena prima del tiro del norvegese -, ma la cosa che conta è che ho visto una prova di maturità da parte dei miei, che hanno capito cosa fare nelle varie fasi della partita, capendo i momenti. Sono soddisfatto perché affrontavamo una squadra forte e il modo in cui l'abbiamo affrontata mi porta soddisfazione".

Ultimi video

01:01
DICH AMORIM SU GONçALO RAMOS PER SITO 10/10 DICH

Milan, Amorim: "Io penso alla squadra, non a come Ramos possa segnare più gol"

00:18
MCH CARDINALE LASCIA IL MAPEI RABBUITATO 11/10 MCH

Milan, Cardinale lascia il Mapei rabbuiato

01:28
DICH DIEGO CARLOS POST INTER DICH

Diego Carlos: "Abbiamo cercato il gol e questo è positivo"

02:09
DICH GILARDINO POST INTER DICH

Gilardino: "C'è amarezza, ma possiamo migliorare"

03:27
DICH MKHITARYAN POST PARMA DICH

Mkhitaryan: "Siamo ambiziosi, in Champions vogliamo andare avanti"

00:43
MCH INFORTUNIO SVILAR X 3 MCH

Il momento dell'infortunio di Svilar in allenamento il 2 ottobre

01:18
DICH SPALLETTI SU CONDANNA A VINCERE DICH

Spalletti: "Juve condannata a vincere""

01:51
DICH SPALLETTI PER SITO 10/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani deve essere libero di muoversi in campo"

01:12
MCH PROTESTA ULTRAS JUVE 10/10 MCH

Ultrà della Juve in protesta fuori dallo Stadium

01:12
MCH CARDINALE SE NE VA DA MILANELLO CON CAPPELLINO TRUMPIANO 10/10 MCH

Cardinale sfoggia il cappellino Make Milan Great Again

00:26
DICH GATTUSO SU CLASSIFICA PER SITO 10/10 DICH

Gattuso e la classifica: "Penso solo al Monza, ma vogliamo continuare a stupire"

02:30
DICH GASPERINI VIGILIA COMO 10/10 DICH

Gasperini: "Svilar? Una brutta tegola, adesso tocca a Gollini"

01:10
DICH AMORIM SU SPINGERE SULL'ACCELERATORE 10/10 DICH

Milan, Amorim: "È il momento di spingere sull'acceleratore"

01:13
DICH GATTUSO SU SOSTA PER SITO 10/10 DICH

Lazio, Gattuso: "La squadra sta bene, avanti con umiltà"

00:56
DICH AMORIM SU DIFESA A 4 O A 3 PER SITO 10/10 DICH

"Milan, Amorim: "Difesa a 3 o 4? Qualcosa ho in mente per far giocare sempre meglio i miei"

01:01
DICH AMORIM SU GONçALO RAMOS PER SITO 10/10 DICH

Milan, Amorim: "Io penso alla squadra, non a come Ramos possa segnare più gol"

I più visti di Calcio

DICH MKHITARYAN POST PARMA DICH

Mkhitaryan: "Siamo ambiziosi, in Champions vogliamo andare avanti"

Ala destra - Lionel Messi

Da un tovagliolo al... miliardo: Forbes fa i conti in tasca a Messi, quanto ha guadagnato in carriera?

MCH PROTESTA ULTRAS JUVE 10/10 MCH

Ultrà della Juve in protesta fuori dallo Stadium

DICH SPALLETTI PER SITO 10/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani deve essere libero di muoversi in campo"

Endrick: Milan c'è il sì

Endrick-Milan, c'è il sì per rinnovare la tradizione verdeoro

Palladino verso la trasferta di Lecce: "Bisogna lavorare tanto, serve pazienza"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:10
Milan, Rabiot: "Non possiamo prendere gol così"
20:58
Sassuolo, Aquilani: "Sono soddisfatto, ho visto una prova di maturità"
19:41
Milan in ansia per Gabbia: problema serio ai flessori della coscia sinistra, domani gli esami
18:49
Lecce, Di Francesco: "Dispiace perdere una partita così, sul rigore di Esteban..."
18:16
Bologna, Palladino: "Era importante vincere, il gruppo ne aveva bisogno"