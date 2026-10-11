Sassuolo, Aquilani: "Sono soddisfatto, ho visto una prova di maturità"

Sorride il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani per la prova dei suoi contro il Milan, ma il mancato 2-1 di Thorstvedt lo fa pensare: "Vorrei rivederlo, mi sembra dubbio - ha detto riferendosi al fallo fischiato a Lipani appena prima del tiro del norvegese -, ma la cosa che conta è che ho visto una prova di maturità da parte dei miei, che hanno capito cosa fare nelle varie fasi della partita, capendo i momenti. Sono soddisfatto perché affrontavamo una squadra forte e il modo in cui l'abbiamo affrontata mi porta soddisfazione".