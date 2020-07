Sarri-De Zerbi, Ronaldo a caccia di record: le tante facce di Sassuolo-Juve

VERSO LO SCUDETTO

Sarri lo ha detto alla vigilia: "Sarà una partita difficile come quella con l'Atalanta". Di certo si troverà di nuovo di fronte una squadra che cerca di giocarsela fino in fondo, senza pensare al blasone di chi si trova di fronte. De Zerbi ama far giocare le sue squadre esasperando l'uscita bassa anche in situazioni di rischio ed è capace di far sviluppare il suo calcio variando sistemi di gioco e interpreti. L'allenatore bianconero, probabilmente, gli invidia l'adesione totale del gruppo ai suoi principi di gioco, quello bresciano, invece, invidia al collega la qualità tecnica della rosa a sua disposizione.

E, a proposito di qualità della rosa, c'è un giocatore bianconero che ha delle motivazioni in più nella partita di Reggio Emilia. Cristiano Ronaldo è a quota 28 gol in campionato. Immobile è sopra di uno. Al di là della classifica cannonieri (a cui il portoghese tiene tantissimo perché sarebbe l'unico ad averla vinta in Inghilterra, Spagna e Italia), Cr7 ha la possibilità di vincere la Scarpa d'oro (è a 6 reti da Lewandowski) e di superare Felice Borel, recordman di gol bianconeri in Serie A con i 31 realizzati nella stagione 1933/'34.

Cristiano ha messo a segno 18 gol nel 2020 e non sembra aver intenzione di fermarsi. E meno male che non si trova bene negli schemi di Sarri... La partita con il Sassuolo, che è l'unica squadra a essere uscita con un punto dall'Allianz Stadium in questa stagione, insieme con l'Atalanta e il Milan in Coppa Italia, non ha soltanto il fascino dello scontro tra allenatori amanti del gioco offensivo ma è soprattutto uno snodo cruciale sulla strada che porta allo scudetto. Uscire con tre punti da Reggio Emilia, insomma, avvicinerebbe moltissimo la Juve al suo nono tricolore consecutivo.