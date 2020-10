Sanchez e i nuovi tamponi: Conte "scopre" oggi la sua Inter anti-Milan

VERSO INTER-MILAN

Quale Inter per il derby con il Milan? Al momento la domanda resta senza risposta: servono ancora un po' di ore per scoprire quali giocatori saranno a disposizione di Antonio Conte per il match di domani pomeriggio, Innanzitutto la situazione Sanchez: il cileno, rientrato ieri dal Sudamerica, si sottoporrà questa mattina a una visita di controllo per chiarire l'entità del presunto infortunio che avrebbe patito in Nazionale, Presunto perché a differenza di quanto rilanciato in Cile, all'Inter non sono arrivate notizie allarmanti: lo stesso Sanchez ha parlato di una semplice contrattura già superata, ma va da sè che solo la visita odierna potrà fare chiarezza. Tenuto conto che il derby si gioca sabato e che già settimana prossima ci sarà la Champions, nessuno vuole correre il minimo rischio.

Diversa invece la situazione sul fronte Covid: in giornata arriverà l'esito dei nuovi tamponi a cui si sono sottoposti tutti i nerezzurri rientrati alla Pinetina (Lukaku in primis), più quelli previsti per lo stesso Sanchez e Vidal arrivati a Milano solo ieri. In più si attendono notizie su Bastoni, il solo che tecnicamente ha concluso il periodo di quarantena e che in caso di esito negativo del tampone potrebbe dunque tornare a disposizione di Conte. Indisponibili, invece, gli altri nerazzurri risultati positivi settimana scorsa, Gagliardini, Skriniar, Nainggolan, Young e Radu. Per loro l'attesa forzata continua.